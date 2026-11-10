A sickening hum taints the silence, the sound of flies festering a rotting corpse. The birds here are drunken and strange. There is a blurring in things, a warping, a distortion in the geometry. There are trees that are not trees. There are people that are not people. The mailman winked at me, a savage in glint in his dead-black eyes, awful and beautiful.
I dream only of conveyor belts, endless conveyor belts.
Around 1860 BC one Middle Kingdom king, Senusret III, led his armies south in the kingdoms of Kush and Punt. He remembers this campaign in one inscription:
The Nubians are wretches, craven-hearted. My majesty has seen it, it is not an untruth. I have captured their women, I have carried off their subjects, poisoned their wells, killed their cattle, cut down their grain and set fire to it.
Mirrors that are not mirrors but portals. Reflections that are not reflections but demons. Labyrinths that are not a labyrinths but worlds. Worlds that are not worlds but labyrinths.
Madness that is not madness but Truth. Truth that is not truth but Madness.
Another stela from Semna dated to the third month of Year 16 of his reign mentions his military activities against both Nubia and Canaan. In it, Senusret admonished his future successors to maintain the new border that he had created:
Year 16, third month of winter: the king made his southern boundary at Heh. I have made my boundary further south than my fathers. I have added to what was bequeathed me. As for any son of mine who shall maintain this border which my Majesty has made, he is my son born to my Majesty. The true son is he who champions his father, who guards the border of his begetter. But he who abandons it, who fails to fight for it, he is not my son, he was not born to me.
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Egyptian soldiers were tasked with keeping order among the newly colonized Nubians. To this end they engaged in a paranoid surveillance regime of the local people. To the pharaoh Senusret they sent back constant updates on papyrus scrolls about the movements of even the minute groups of Nubians, some of which have survived.
The patrol who went forth to patrol the desert edge from the fortress Khesef-Medja’ew in year three, month three of the growing season have come to report to me, saying we have found the tracks of thirty-two men and three donkeys.
All these dispatches end in the same way, with the same comforting offer of reassurance to the king:
All the affairs of the King’s domain are safe and sound.
All the affairs of the Master are safe and sound.
The mirror-demon controls a machine which controls another machine which controls another machine which compels my every thought and gesture into perfect mimicry of the fiend’s every thought and gesture. I am an automaton governed by a recursion of the most obscene contraptions, a soulless simulacra of the being I thought I was.
But we have reason to believe that Senusret was not entirely reassured. He is famous for the numerous sculptures he had made of himself, statues carved from black diorite that depict him in strangely realistic fashion, unlike any depictions of a pharaoh that come before. In the statues, his ears are extended to enormous proportions like a bat, perhaps projecting the image of a king who heard every movement in his kingdom, relayed by his extensive system of spies. Three of these statues in particular show Senusret first as a boy, then as a man, and finally in old age. In this final statue we get a sense for the mental toll it took on a man to sit at the top of this paranoid system, the Pharaoh’s weary, sunken eyes, his haggard face contorted in an expression of eternal worry.
All hail Senusret, hearer of all whispers,
who hath given Egypt life and dispelled her woes,
whose dread hath smote the nomads in their land!
All hail Senusret, apprehender of all secrets,
who is rose, who is storm, who is Dream,
who is beast, who is demon, who is God!
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